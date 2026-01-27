Klart: Bournemouth lånar in Mandas

Bournemouth stärker upp mellan stolparna.

Målvakten Christos Mandas lånas in från Lazio.

Foto: Bildbyrån

Bournemouth har haft en tuff senaste period i Premier League. Laget ligger på en 13:e plats i tabellen och väljer nu att stärka upp på målvaktspositionen.

Den grekiske keepern Christos Mandas lånas in från Lazio. Avtalet sträcker sig över resten av säsongen.

– När jag visste att Bournemouth var intresserade, visste jag att jag ville komma hit. Det känns som en magisk atmosfär mellan spelarna och fansen, och jag gillar hur laget spelar, så det är rätt drag för mig att komma hit, säger Mandas i ett uttalande på klubbens hemsida.

Mandas har tidigare spelat för OFI Kreta och Atromitos i Grekland.