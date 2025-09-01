Álex Jiménez plockas in av AFC Bournemouth.

Spanjoren ansluter på lån till Premier League-klubben.

I lånet finns också en köpoption enligt tidigare uppgifter.

Foto: Bildbyrån

Álex Jiménez lämnade Real Madrids verksamhet för AC Milan förra sommaren. Nu står det klart att spanjoren flyttar igen.

Han har nämligen nu presenterats av AFC Bournemouth.

Ytterbacken anslut till en början på lån, men enligt tidigare uppgifter så finns det en köpoption i låneavtalet.

Denna köpoption sägs ligga på 18,5 miljoner euro (203 miljoner kronor).