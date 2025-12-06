Klart: BP förlänger med Isabelle Navrén
Isabelle Navrén kom till IF Brommapojkarna inför säsongen.
Nu står det klart att hon förlänger med Stockholmsklubben.
Hon har skrivit på ett avtal som sträcker sig över kommande säsong.
IF Brommapojkarna plockade in Isabelle Navrén från Bollstanäs SK inför årets säsong.
Hon noterades för 21 framträdanden i damallsvenskan den gångna säsongen och nu står det klart att förlänger med klubben.
– Jag är väldigt glad över att ha signat ett nytt kontrakt och mitt andra år med BP. Jag har trivts otroligt bra på Grimsta och i den här fantastiska spelargruppen, och jag ser verkligen fram emot kommande säsong. Det ska bli kul att få bygga vidare på det vi visat i år där jag tror att vi har mer att ge framöver, säger hon.
Det nya avtalet sträcker sig över 2026.
