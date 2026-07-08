Klart: BP lånar ut försvararen

Hlynur Freyr Karlsson, 22, lämnar BP tillfälligt.

Försvararen lånas ut till isländska Breiðablik.

– Vi har fortsatt stor tro på Hlynur, säger sportchefen Sean Sabetkar.

Hlynur Freyr Karlsson. Foto: Bildbyrån

Det har bara blivit ett inhopp på fem minuter i årets allsvenska säsong. Nu meddelar Brommapojkarna att den isländska försvarsspelaren Hlynur Freyr Karlsson lånas ut.

BP är överens med Breiðablik på Island om ett lån som sträcker sig över resten av säsongen. 22-åringen kommer därmed att flytta hem och spendera hösten 2026 i den isländska storklubben.

– Vi har haft en bra dialog med Breiðablik under en tid och känt till deras intresse för Hlynur. Samtidigt har vi sett ett behov av att han får mer speltid för att fortsätta sin utveckling. När möjligheten dök upp och upplägget fungerade för alla parter kändes det som en bra lösning, säger sportchefen Sean Sabetkar i ett uttalande.

– Vi har fortsatt stor tro på Hlynur och ser den här utlåningen som ett viktigt steg i hans utveckling. Nu får han en bra möjlighet att spela kontinuerligt i en trygg miljö. Vi önskar Hlynur och Breidablik stort lycka till under låneperioden, fortsätter Sabetkar.