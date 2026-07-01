Klart: BP säljer Christensen
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Frederik Christensen har gjort sitt i Brommapojkarna.
Dansken säljs till MSV Duisburg.
Frederik Christensen anslöt till Brommapojkarna inför säsongen 2024. I fjol lånades vänsterbacken ut till VfL Osnabrück.
Nu meddelar BP att Christensen säljs till MSV Duisburg.
”Vi vill rikta ett stort tack till Frederik för hans insatser i BP och önskar honom lycka till i den fortsatta karriären”, skriver BP på sin hemsida.
24-åringen noterades för 37 tävlingsmatcher i BP.
Den här artikeln handlar om: