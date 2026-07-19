Klart: BP värvar forward – lånas ut direkt

Carlos Jacinto är klar för Brommapojkarna.

23-åringen lånas ut direkt till Nacka FC.

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Carlos Jacinto, 23, lämnar IK Franke för IF Brommapojkarna. Samtidigt lånas anfallaren ut till Nacka FC som spelar i division två.

– Carlos har egenskaper som vi tror mycket på. Med sin fysik, sin eleganta teknik och sin utvecklingspotential ser vi att han har goda förutsättningar att utvecklas till en elitspelare med rätt träning, rätt miljö och rätt matchning. Vi är därför glada över att ha kommit överens med IK Franke om den här övergången, säger BP:s sportchef Sean Sabetkar.

Jacinto har tidigare spelat i klubbar som Gefle, Örebro Syrianska och Gideonsberg.