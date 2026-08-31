Klart: Bradley Barcola presenterad av Liverpool

Till slut är den franska yttern på plats.

Liverpool presenterar Bradley Barcola som sitt senaste nyförvärv.

– Jag hoppas kunna uppnå väldigt stora saker, säger han.

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Bradley Barcolas möjliga flytt till Liverpool har varit en av de längre följetongerna under sommarfönstret. Efter att ha varit oense gällande transfersumman har nu Paris Saint-Germain sålt 23-åringen till Liverpool.

Enligt tidigare uppgifter från The Athletic köps yttern loss för 120 miljoner pund, motsvarande cirka 1,5 miljarder svenska kronor. Kontraktet med Liverpool sträcker sig till 2031.

– Det tog lång tid, men idag är jag verkligen glad över att få spela för Liverpool, och allt jag vill är att vara ute på planen och kunna spela. Jag hoppas kunna uppnå väldigt stora saker. Först och främst att vinna Premier League – det är en av mina största drömmar i livet, säger Barcola i ett uttalande.

Bradley Barcola anslöt till Paris Saint-Germain från Lyon 2023. I den franska huvudstaden har han gjort 39 mål på 152 tävlingsmatcher. Han har även hunnit med sex mål på 28 landskamper för Frankrike.



