Klart: Brages förre succéanfallare klar för ny klubb

Ieltsin Camões lämnade IK Brage för Tromsö IL inför förra säsongen.

Nu står det klart att anfallaren går vidare i karriären igen.

Han är klar för egyptiska Al Ahly SC.

Foto: Bildbyrån

Ieltsin Camões gjorde stor succé i IK Brage säsongen 2024 och lämnade sedan Borlängeklubben vintern efter för norska Tromsö IL.

Efter ett fint år i Norge så står det nu klart att anfallaren flyttar vidare igen.

Camões är klar för den egyptiska klubben Al Ahly SC.

Den 26-årige anfallaren lånas in av storklubben fram till sommaren och i låneavtalet finns också en köpoption.