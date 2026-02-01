Klart: Brages förre succéanfallare klar för ny klubb
Ieltsin Camões lämnade IK Brage för Tromsö IL inför förra säsongen.
Nu står det klart att anfallaren går vidare i karriären igen.
Han är klar för egyptiska Al Ahly SC.
Ieltsin Camões gjorde stor succé i IK Brage säsongen 2024 och lämnade sedan Borlängeklubben vintern efter för norska Tromsö IL.
Efter ett fint år i Norge så står det nu klart att anfallaren flyttar vidare igen.
Camões är klar för den egyptiska klubben Al Ahly SC.
Den 26-årige anfallaren lånas in av storklubben fram till sommaren och i låneavtalet finns också en köpoption.
