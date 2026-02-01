Klart: Bryter kontraktet i förtid – efter rasistiska påhopp

Allan Saint-Maximin bryter med Club América.

Detta på grund av upprepade rasistiska påhopp.

”En sak som jag aldrig tolererar är angrepp på mina barn”, skriver han via Instagram.

Foto: Bildbyrån

Allan Saint-Maximin skrev på för den mexikanska klubben Club América i somras.

Nu bara en halv säsong senare så står det klart att han bryter kontraktet. Detta då han och hans familj blivit utsatta för rasism vid flertalet tillfällen.

”En sak som jag aldrig tolererar är angrepp på mina barn. Min prioritering är att skydda mina barn och jag kommer att kämpa för att de blir respekterade och älskade, oavsett bakgrund eller hudfärg”, skriver han via Instagram och försätter

”Till dem som jävlas med mina barn säger jag: Ni begår ett misstag. Jag kommer att kämpa för att skydda de mina och det finns ingen person eller något hot som gör mig rädd”.

Totalt blev det 15 framträdanden i klubben för fransmannen.