Klart: Bryter med Hammarby – efter sju matcher

Madison Pogarch anslöt till Hammarby inför säsongen 2026.

Nu meddelar Bajen att avtalet bryts.

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Hammarby plockade in Madison Pogarch från Utah Royals inför den damallsvenska säsongen 2026. Då skrevs ett kontrakt över 2027.

Nu meddelar Hammarby att avtalet med Pogarch bryts i förtid.

-–Vårsäsongen har inte inneburit den sportsliga utväxling som varken vi eller Madison såg framför oss, och därför har vi beslutat oss för att gå skilda vägar, säger sportchefen Arnor Smárason på Hammarbys hemsida.

Amerikanskan fick knappt med speltid i Bajen och gjorde totalt sju framträdanden i klubben.

Pogarch återvänder till USA efter att ha tillbringat ett halvår i Sverige. Hon har tidigare spelat i klubbar som Portland Thorns och San Diego Wave.