Klart: Casey Phair klar för Djurgården

Sydkoreanska landslagsanfallaren Casey Phair ansluter till Djurgården på ett låneavtal som sträcker sig över höstsäsongen.

Hon kommer senast från spel i Angel City FC.

Det meddelar Stockholmsklubben under onsdagen.

Djurgården förstärker truppen inför höstsäsongen med landslagsanfallaren Casey Phair, 18år. Det är ett lån för Los Angeles-klubben Angel City FC. Hon representerat Sydkoreas landslag och hon väckte stor uppmärksamhet när hon 16 år och 26 dagar gammal blev den yngsta VM-spelaren någonsin i sin debut för Sydkorea mot Colombia i VM 2023.

– Jag vill bidra till att vi vinner så många matcher som möjligt och fortsätta att utvecklas som spelare för att ständigt bli bättre, säger Phair till Djurgårdens hemsida.

– Vi är väldigt glada över att Casey ansluter till oss, en spännande offensiv spelare med stor potential. Hon skrev fotbollshistoria som den yngsta spelaren någonsin att debutera i ett VM då hon endast 16 år gammal klev in för Sydkorea i VM i Australien 2023. Nu kommer hon hit på lån under hösten och vi ser fram emot att följa hennes utveckling i den blårandiga tröjan under avslutningen av serien, säger Jean Balawo via klubbens uttalande.

Djurgården har återstart i damallsvenskan den 9 augusti.



🤝 Den sydkoreanska landslagsanfallaren Casey Phair ansluter på lån från Angel City under höstsäsongen



– Det känns som ett spännande steg. Jag har hört mycket gott om föreningen och svensk fotboll överlag, så jag ser fram emot att komma igång — Djurgården Fotboll (@DIF_Fotboll) July 30, 2025