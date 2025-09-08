Klart: Cengiz Ünder lämnar Fenerbahce för rival

Cengiz Ünder har gjort klart med ny klubb.

Han lämnar Fenerbahce för Besiktas.

28-åringen ansluter på lån – i avtalet finns också en köpoption.

Cengiz Ünder byter Fenerbahce mot Besiktas.

Den 28-årige yttern var i vintras utlånad till LAFC och nu lånas han ut till rivalklubben.

Besiktas har även möjlighet att köpa loss yttern, detta via en köpoption i låneavtalet som sträcker sig fram till nästa sommar.

Under utlåningen till LAFC så blev det två mål och tre assist på 16 matcher.

Den här säsongen har det blivit en match i den turkiska ligan.