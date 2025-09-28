Klart: Chamberlain tar över KDFF

Kristianstad har gjort klart med en ny tränare.

Nik Chamberlain tar över Skåneklubben 2026.

– Jag är väldigt spänd på att ansluta, säger Chamberlain på klubbens hemsida.

Foto: Bildbyrån

Kristianstad basas av tränarna Johanna Almgren och Daniel Angergård. Det har sedan tidigare stått klart att Almgren ansluter till Tony Gustavssons stab i damlandslaget och Angergård lämnar efter säsongen.

Under söndagen presenterar KDFF ersättaren. Nik Chamberlain tar över Skåneklubben nästa säsong. Chamberlain kommer senast från isländska Breidablik.

– Jag är väldigt spänd på att ansluta till KDFF-familjen. Jag ser fram ett att fortsätta den goda relationen mellan klubben och samhället samt bidra med framgångar på planen, säger han i ett uttalande på hemsidan.

KDFF ligger på en femteplats i den damallsvenska tabellen.