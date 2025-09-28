Klart: Chamberlain tar över KDFF
Kristianstad har gjort klart med en ny tränare.
Nik Chamberlain tar över Skåneklubben 2026.
– Jag är väldigt spänd på att ansluta, säger Chamberlain på klubbens hemsida.
Kristianstad basas av tränarna Johanna Almgren och Daniel Angergård. Det har sedan tidigare stått klart att Almgren ansluter till Tony Gustavssons stab i damlandslaget och Angergård lämnar efter säsongen.
Under söndagen presenterar KDFF ersättaren. Nik Chamberlain tar över Skåneklubben nästa säsong. Chamberlain kommer senast från isländska Breidablik.
– Jag är väldigt spänd på att ansluta till KDFF-familjen. Jag ser fram ett att fortsätta den goda relationen mellan klubben och samhället samt bidra med framgångar på planen, säger han i ett uttalande på hemsidan.
KDFF ligger på en femteplats i den damallsvenska tabellen.
