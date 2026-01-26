Klart: Chelsea återkallar Aaron Anselmino

Chelsea lånade ut Aaron Anselmino till Borussia Dortmund inför säsongen.

Nu står det klart att Chelsea har återkallat försvararen.

Den unge mittbacken Aaron Anselmino lånades i somras ut av Chelsea till den tyska storklubben Borussia Dortmund.

Lånet skrevs över hela säsongen, men nu står det klart att argentinaren återvänder till Londonklubben.

Borussia Dortmund meddelar denna måndag att Chelsea valt att aktivera sin återkallningsklausul. Mittbacken återvänder således omedelbart till Londonklubben.

Under gårdagen kom det uppgifter om att detta var på gång och nu har det alltså blivit officiellt.

Totalt hann Anselmino göra tio framträdanden i Dortmund.