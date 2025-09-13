Klart: Chelsea lånar ut Fofana
Chelsea släpper David Datro Fofana.
Ivorianen lånas ut till Fatih Karagümrük.
Chelsea värvade David Datro Fofana från norska Molde för 2,5 år sedan. Anfallaren står noterad för fyra framträdanden i Londonklubben.
Nu står det klart att Fofana lånas ut. Ivorianen ansluter till turkiska Fatih Karagümrük på ett låneavtal som sträcker sig över säsongen 2025/26. Avtalet innehåller även en köpoption.
I Fatih Karagümrük blir Fofana lagkamrat med svenske Sam Larsson.
Fofanas kontrakt sträcker sig till 2029 med Chelsea.
