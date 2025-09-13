Chelsea släpper David Datro Fofana.

Ivorianen lånas ut till Fatih Karagümrük.

Chelsea värvade David Datro Fofana från norska Molde för 2,5 år sedan. Anfallaren står noterad för fyra framträdanden i Londonklubben.

Nu står det klart att Fofana lånas ut. Ivorianen ansluter till turkiska Fatih Karagümrük på ett låneavtal som sträcker sig över säsongen 2025/26. Avtalet innehåller även en köpoption.

I Fatih Karagümrük blir Fofana lagkamrat med svenske Sam Larsson.

Fofanas kontrakt sträcker sig till 2029 med Chelsea.