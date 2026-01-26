Klart: Chelsea plockar in jättetalang

Jättetalangen Yisa Alao flyttar till London.

17-åringen är klar för Chelsea.

Foto: Bildbyrån

För ett par dagar sedan kom det uppgifter om att Chelsea var nära att knyta till sig jättetalangen Yisa Alao från Sheffield Wednesday.

Denna måndag har affären blivit officiell.

Sheffield Wednesday meddelar nu att 17-åringen är klar för Premier League-klubben.

Chelsea snuvar bland annat Manchester United, som också uppgetts vara intresserade, på denna värvning.

Det ska enligt rapporter även ha funnits intresse från flera icke namngivna Premier League-klubbar.

Den här säsongen så har 17-åringen gjort två framträdanden i The Championship för Sheffield Wednesday.