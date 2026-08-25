Klart: Chelsea säljer Kellyman till Strasbourg

Chelsea och Strasbourg har kommit överens.

Mittfältaren Omari Kellyman, 20, gör övergången.

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Chelsea och franska Strasbourg fortsätter att göra affärer med varandra. Klubbarna ägs av samma konsortium, BlueCo, och under tisdagen står det klart att mittfältaren Omari Kellyman lämnar Chelsea för Strasbourg på permanent basis.

Kellyman anslöt till Chelsea från Aston Villa sommaren 2024. Förra säsongen var han utlånad till Cardiff, där han noterades för elva mål och två assist på 42 matcher.

20-åringen hann aldrig göra något A-lagsframträdande för Chelsea.