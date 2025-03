Klart: Chelsea värvar för 820 miljoner kronor

Geovany Quenda och Dario Essugo byter Sporting mot Chelsea.

Det meddelade Lissabon-klubben under natten till torsdag.

Den totala summan landar på 74.4 miljoner euro, nära 820 miljoner svenska kronor.

Chelsea har värvat dubbelt från Portugal och Sporting Lissabon. Det står klart efter att den portugisiska storklubben meddelat detta via ett pressmeddelande under natten till torsdag.



Spelarna det handlar om heter Geovany Quenda, 17, och Dario Essugo, 20.



Den förstnämnda kommer att ansluta till Enzo Marescas lag först sommaren 2026 och kommer således att spela hela nästa säsong med Sporting.



20-årige Essugo kommer att ansluta till Chelsea under sommaren, då han har spelat klart med Las Palmas som han är på lån hos just nu.



Ser man till priset för båda spelarna, drygt 74 miljoner euro, kommer 52,1 miljoner av dessa för köpet av Quenda. För Essugos del inbringar han drygt 22,3 miljoner euro till Sporting.



The Athletic-journalisten David Ornstein har tidigare uppgett att 17-årige Quenda skriver på för sju år med option på ytterligare ett år. Quenda står noterad för 44 matcher med Sporting denna säsong i vilka han har gjort två mål och åtta assist.



Även Essugo ser ut att ha skrivit på ett kontrakt över sju år, enligt CNN Portugal. 20-åringen står noterad för 17 matcher i La Liga med Las Palmas i år där han gjort ett mål.