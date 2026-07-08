Klart: Chelsea värvar Quenda

Geovany Quenda är klar för Chelsea.

Yttern skriver ett avtal till 2034.

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Chelsea förstärker offensiven. Londonklubben har presenterat Geovany Quenda som ansluter från Sporting Lissabon.

19-åringen har kritat på ett avtal till 2034.

– Chelsea är ett fantastiskt lag och jag är exalterad över att spela här på Stamford Bridge. Klubben har visat förtroende för spelare som mig och jag är stolt över att vara här, stolt över att vara en del av den här klubben, säger Quenda i ett uttalande.