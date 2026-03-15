Foto: Bildbyrån

Klart: Cole presenterad av Cesena

Lovina Stafhammar
Ashley Cole, 45, har säkrat ett tränarjobb.
Han är klar för italienska Cesena.

Sen Ashley Cole lade skorna på hyllan har 45-åringen haft flera uppdrag som assisterande tränare. Detta för Englands A-landslag och U21-landslag samt i Birmingham, Chelsea och Everton.

Men nu är det dags att ta steget som huvudtränare. Cole är presenterad av Cesena, som håller till i den italienska andradivisionen.

”Hela Cesena FC-familjen är glada att välkomna Ashley Cole”, skriver klubben på sin hemsida.

Cesena slåss om en playoff-plats i Serie B för att ha chansen att nå Serie A senare i vår.

