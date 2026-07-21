Klart: Colombianska hjälten flyttar till Mexiko

Han är en av de stora på 2000-talet i Colombia.

Nu står det klart att målvakten David Ospina fortsätter sin klubbblagskarriär i den mexikanska ligan.

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Redan 2007 debuterade David Ospina i Colombias A-landslag. Inför Copa América 2024 tappade han sin startplats mellan stolparna, men dessförinnan var han den givne burväktaren i sydamerikanernas mål.

Efter att ha varit tvåa bakom Camilo Vargas i sommarens VM avslutade Ospina sin landslagskarriär – och det som en av de riktigt stora på 2000-talet med totalt 130 A-landskamper.

Men klubblagskarriären är inte över för den tidigare Arsenal- och Napoli-målvakten. Efter att ha varit lagkompis med Cristiano Ronaldo i Al Nassr 2022-2024 har Ospina senaste två åren hållit till hemma i Colombia och moderklubben Atlético Nacional från Medellín – men nu byter han kontinent igen.

Det står nu klart att den snart 38-årige målvakten går till Atlante i mexikanska ligan med mytomspunna Azteca med hemmastadion.