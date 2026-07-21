Klart: Hammarby förlänger med Björn Hedlöf

Hammarby har säkrat upp 18-åriga Björn Hedlöf.

Försvararen förlänger sitt avtal till 2030.

– Vi har en stor tro på Björn och han har visat en stor vilja över att fortsätta sin utveckling hos oss, säger sportchef Mikael Hjelmberg.

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Björn Hedlöf fick göra sin allsvenska debut när Hammarby besegrade Degerfors med 4–0 i den senaste omgången. Vänsterbacken ersatte då Noah Persson med dem minuter kvar av matchen.

Nu har Bajen förlängt avtalet med den nyblivna 18-åringen till 2030.

– Vi är extremt glada och stolta över att Björn har valt att fortsätta sin resa i Hammarby. Vi har en stor tro på Björn och han har visat en stor vilja över att fortsätta sin utveckling hos oss. Jag är övertygad om att han har en väldigt bra karriär framför sig. Den allsvenska debuten senast är ett kvitto på det hårda jobb som Björn har lagt ner och kommer behöva fortsätta göra, säger sportchef Mikael Hjelmberg till klubbens hemsida.

Hedlöf anslöt till Hammarby 2025 och spenderade hela förra säsongen i klubbens farmarlag HTFF. I Ettan Norra blev det 25 matcher och fyra mål för backtalangen.

– Det har känts väldigt bra under tiden här och det var aldrig någon tvekan om att jag skulle skriva på ett nytt kontrakt. Det är Sveriges största klubb just nu och jag känner bara att det kommer att bli ännu större. Det finns ingen gräns för hur långt jag kan gå i klubben och hur långt Hammarby kan ta sig, säger Björn Hedlöf till klubbens hemsida.

Hammarby ställs här näst mot Anderlecht i kvalet till Europa League. Matchen spelas under torsdagskvällen i Stockholm.