Uppgifter: Kim Hellberg värvar Spurs-talang

Middlesbrough förstärker offensiven.

Enligt uppgifter värvas Will Lankshear, 21, från Tottenham Hotspur.

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Middlesbrough lyckades inte kvala till Premier League. I stället rustar Kim Hellberg och co. för en ny säsong i Championship.

Sky Sports rapporterar att ”Boro” är nära att göra klart med Tottenham Hotspur om en affär. Det rör sig om forwarden Will Lankshear, enligt Sky.

Affären uppges landa på 20 miljoner pund, vilket motsvarar närmare 260 miljoner kronor. Spurs sägs ha en vidareförsäljningsklausul på 20 procent.

Lankshear tillbringade förra säsongen på lån i Oxford United. Då svarade 21-åringen för elva mål och fyra assist på 44 matcher.