Uppgifter: Kulusevski erbjuden till Fiorentina

Dejan Kulusevski kan gå till Fiorentina.

Det uppger den italienske journalisten Alfredo Pedullà.

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Tottenhams svenske landslagsstjärna Dejan Kulusevski, 26, fortsätter sin kamp för att komma tillbaka efter den långtidsskada som hållit honom borta från spel i drygt ett år.

Samtidigt kopplas han ihop med en återkomst till Italien. Enligt den italienske journalisten Alfredo Pedullà har Kulusevski erbjudits till Fiorentina via mellanhänder.

Någon övergång uppges dock inte vara aktuell i nuläget, då parterna inte sägs vara nära en överenskommelse.

Kulusevski har kontrakt med Tottenham till sommaren 2028. Sedan tidigare har han även spelat för Juventus, Parma och Atalanta i Serie A.