Klart: Como värvar Moise Kean
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Moise Kean flyttar inom Serie A.
Yttern lånas ut av Fiorentina till Como.
Moise Kean lämnar Fiorentina efter att ha tillbringat drygt två år i klubben. Den italienske landslagsyttern lånas ut till ligakonkurrenten Como.
Kean ansluter till Como på ett lån med köpopligation.
– Här i Como har jag hittat en sammansvetsad miljö med massor av unga spelare som är ivriga att göra bra ifrån sig, berättar han för klubbens hemsida.
26-åringen noterades för 35 mål och sju assist på 79 matcher i Fiorentina. Han har tidigare spalt i klubbar som Juventus, PSG och Everton.
Den här artikeln handlar om: