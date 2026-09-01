Klart: Como värvar Moise Kean

Moise Kean flyttar inom Serie A.

Yttern lånas ut av Fiorentina till Como.

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Moise Kean lämnar Fiorentina efter att ha tillbringat drygt två år i klubben. Den italienske landslagsyttern lånas ut till ligakonkurrenten Como.

Kean ansluter till Como på ett lån med köpopligation.

– Här i Como har jag hittat en sammansvetsad miljö med massor av unga spelare som är ivriga att göra bra ifrån sig, berättar han för klubbens hemsida.

26-åringen noterades för 35 mål och sju assist på 79 matcher i Fiorentina. Han har tidigare spalt i klubbar som Juventus, PSG och Everton.