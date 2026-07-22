Klart: Como värvar svensk mittfältare

Como rustar för sin första säsong någonsin i Serie A.

Klubben har nu plockat in svenskan Freja Olofsson.

– Jag är otroligt glad över att vara här i Como, säger mittfältaren.

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Freja Olofsson har spelat i Norge, Spanien och USA vid sidan av att ha representerat KIF Örebro i damallsvenskan. Nu kan den 28-åriga mittfältaren även kryssa i Italien.

Serie A-nykomlingen Como meddelar att man skrivit kontrakt med Olofsson, som hämtas från spanska Madrid CFF.

– Jag är otroligt glad över att vara här i Como och jag kommer att göra allt jag kan för att bidra med min erfarenhet och det jag har lärt mig under mina år i Sverige, Norge, USA och Spanien. Jag ser verkligen fram emot att ta nästa steg och börja arbeta för att hjälpa laget, säger hon till klubbens hemsida.

Comos damer gör sin första säsong i Serie A den kommande säsongen efter att ha vunnit Serie B överlägset i fjol.