Klart: Como värvar svensk mittfältare
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Como rustar för sin första säsong någonsin i Serie A.
Klubben har nu plockat in svenskan Freja Olofsson.
– Jag är otroligt glad över att vara här i Como, säger mittfältaren.
Freja Olofsson har spelat i Norge, Spanien och USA vid sidan av att ha representerat KIF Örebro i damallsvenskan. Nu kan den 28-åriga mittfältaren även kryssa i Italien.
Serie A-nykomlingen Como meddelar att man skrivit kontrakt med Olofsson, som hämtas från spanska Madrid CFF.
– Jag är otroligt glad över att vara här i Como och jag kommer att göra allt jag kan för att bidra med min erfarenhet och det jag har lärt mig under mina år i Sverige, Norge, USA och Spanien. Jag ser verkligen fram emot att ta nästa steg och börja arbeta för att hjälpa laget, säger hon till klubbens hemsida.
Comos damer gör sin första säsong i Serie A den kommande säsongen efter att ha vunnit Serie B överlägset i fjol.
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