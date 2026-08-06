Uppgifter: Leeds värvar från City – gör rekordaffär

James Trafford, 23, lämnar Manchester City.

Enligt uppgifter värvas målvakten av Leeds i en rekorddeal.

Foto: Bildbyrån

James Trafford återvände till Manchester City inför den gångna säsongen. Nu ser den engelske målvakten ut att lämna.

23-åringen har under en tid kopplats ihop med en flytt till ligakonkurrenten Leeds United. Enligt tidningen Yorkshire Post har Trafford genomfört läkarundersökningen med positivt resultat och är nu nära att krita på.

Tidningen skriver vidare att affären landar på 40 miljoner pund (cirka 510 miljoner kronor). Det gör målvakten till Leeds dyraste värvning någonsin. Tidigare var det Georginio Rutter som klubben betalade 35,5 miljoner pund för.

Trafford var en del av Englands VM-trupp i somras när de tog ett brons.