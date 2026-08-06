Uppgifter: Mohamed Salahs lön i nya klubben

Mohamed Salah ser ut att vara nära Trabzonspor.

The Sun rapporterar nu om stjärnans lön.

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Mohamed Salah ser ut att fortsätta karriären i Turkiet.

Den egyptiske stjärnan lämnade tidigare i sommar Liverpool efter att ha brutit sitt kontrakt ett år i förtid. Nu uppges han vara på plats i Turkiet för att slutföra övergången till Trabzonspor.

Enligt samstämmiga uppgifter är parterna överens om ett tvåårskontrakt.

The Sun rapporterar att Salah kommer att tjäna 17 miljoner euro per säsong, motsvarande omkring 186 miljoner kronor, utöver prestationsbaserade bonusar. Avtalet ska dessutom innehålla en option om ytterligare ett års förlängning.

Trabzonspor slutade på tredje plats i den turkiska högstaligan, Süper Lig, förra säsongen.