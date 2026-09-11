Klart: Cuadrado flyttar hem

Efter 17 år i Europa återvänder Juan Cuadrado till Colombia.

38-åringen är klar för Millonarios – klubben som ligger fyra i den colombianska högstaligan.

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Efter 17 år i Europa återvänder Juan Cuadrado, 38, till hemlandet Colombia. Yttermittfältaren har skrivit på för Millonarios, som för närvarande ligger fyra i den colombianska högstaligan.

Under sin karriär har Cuadrado representerat klubbar som Udinese, Lecce, Fiorentina, Atalanta och Chelsea. Det är dock framför allt hans många år i Juventus som han förknippas med.

Totalt gjorde colombianen 314 matcher för Turin-klubben. Hans senaste klubbadress var Pisa, som förra säsongen åkte ur Serie A.