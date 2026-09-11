Klart: Le Roux presenterad av ny klubb

Luke Le Roux har brutit sitt kontrakt med Portsmouth efter en misslyckad sejour i England.

Nu har den tidigare Värnamo-mittfältaren hittat en ny klubb – 26-åringen är klar för belgiska Cercle Brugge.

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Den tidigare Värnamo-mittfältaren Luke Le Roux, 26, har gjort klart med en ny klubb. Sydafrikanen fortsätter karriären i Belgien, där han nu är klar för Cercle Brugge.

– Luke är en spelare med värdefull erfarenhet, både som seniorlandslagsspelare och från konkurrenskraftiga ligor som Allsvenskan och Championship, säger klubbens tekniske direktör Luciano Murchio.

Le Roux lämnade IFK Värnamo sommaren 2025 för Portsmouth. Övergången uppgavs ha kostat den engelska klubben närmare 13 miljoner kronor, vilket gjorde affären till ett klubbrekord för Värnamo.

Sejouren i England blev dock inte som planerat. Efter begränsad speltid bröt Portsmouth nyligen kontraktet med 26-åringen i förtid.

Le Roux har även representerat Varbergs Bois under sin tid i Sverige.