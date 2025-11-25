Klart: Dino Beširović förlänger med AIK

Dino Beširović stannar i AIK.

Det meddelade klubben under tisdagskvällen.

Foto: Bildbyrån

Dino Beširović anslöt till AIK under sommaren 2023. Under tisdagskvällen kom beskedet att han stannar i klubben. Beširović förlänger sitt kontrakt till och med den 31 december 2027, vilket innebär ett tvåårskontrakt.

– Jag ser fram emot att fortsätta vara en del av den här stora klubben och dess fantastiska supportrar. Jag hoppas att vi under de kommande säsongerna kommer att ha många anledningar att fira tillsammans. Jag vill tacka alla som har välkomnat mig till AIK och som har hejat på mig under de senaste två och ett halvt åren. Jag kommer att göra mitt bästa på planen för att förtjäna ert förtroende. Tillsammans mot nya segrar!, säger Besirovic på AIK:s hemsida.

Mittfältaren står noterad för 22 starter och ett mål i allsvenskan denna säsongen.