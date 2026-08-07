Klart: Djurgården säkrar upp talang – lånas ut direkt

Djurgården skriver proffskontrakt med Vincent Larsson.

Samtidigt lånas mittfältslöftet ut till Enskede IK.

– Vi ser fram emot att se honom i en senior fotbollsmiljö, säger sportassistent Albin Ekdal.

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Djurgårdens IF lyfter upp Vincent Larsson från klubbens egen akademi. Mittfältaren skriver ett A-lagskontrakt som sträcker sig över säsongen 2029.

– Det är en dröm som går i uppfyllelse och det känns jättekul, säger Vincent Larsson på Djurgårdens hemsida.

I samband med att han skriver proffsavtal med Dif, lånas han ut till Enskede IK i division två.

– Vincent är en smart och duktig spelare som vi gillar. Han har framtiden för sig och det ska bli intressant att följa hans utveckling. På kort sikt är det viktigt att han får speltid och vi ser fram emot att se honom i en senior fotbollsmiljö kommande månader, säger Djurgårdens sportassistent Albin Ekdal.

Larsson anslöt till ”Blårändernas” akademi 2023 och har till stor del spelat med P19-laget.