Klart: Djurgården värvar Rebecca Jakobsson

Djurgårdens IF fortsätter att förstärka inför nästa säsong.

Nu står det klart att Rebecca Jakobsson ansluter till klubben.

– Otroligt kul att allt är klart. Det känns nästan för bra för att vara sant och det här är en dröm som jag haft länge, säger hon via klubbens hemsida.

Foto: Bildbyrån

Djurgårdens IF sin försäsong den 7 januari och inför det så har man nu förstärkt truppen ytterligare.

Denna lördag står det klart att Blåränderna plockar in Rebecca Jakobsson som senast kommer från IK Uppsala.

– Min målsättning är att utvecklas så mycket som möjligt här i Djurgården, både som spelare och person. Försöka att ta stora kliv framåt och bidra på alla sätt jag kan till att det ska gå så bra för laget som möjligt, säger hon via klubbens hemsida.

17-åringen har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig över 2028.

– Rebecca är en spelare som frekvent är uttagen i svenska 2008-landslaget. En vänsterfotad ytterback med offensiva kvaliteter som även kan spela ytterforward. Hon kommer till oss med en otrolig hög potential, men är inte här för att prestera direkt, utan kanske mer för att doppa tårna initialt. Men vi tror att hon kommer att kunna ta de nödvändiga stegen i vår miljö för att sedan kunna representera oss framöver på seniornivå på ett bra sätt, säger sportchef Jean Balawo.