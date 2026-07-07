Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Klart: Djurgårdaren lägger skorna på hyllan

Author image
Lovina Stafhammar
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Alexandra Jonasson har tagit ett beslut om framtiden.
Hon kommer lämna Djurgården och lägga skorna på hyllan.
– Det här är något jag tänkt på väldigt länge och funderat igenom väl, så jag känner mig trygg i beslutet, säger hon via klubbens uttalande.

Foto: Bildbyrån

Alexandra Jonasson anslöt till Djurgårdens IF inför förra säsongen och var med i fjol när Djurgården tog en historisk bra placering i damallsvenskan.

Men nu blir det inget mer. Hon har tagit ett beslut att ställa skorna på hyllan.

– Det här är något jag tänkt på väldigt länge och funderat igenom väl, så jag känner mig trygg i beslutet. Jag är taggad på ett nytt kapitel i livet och vill testa något annat. Men tanken är ändå att  stanna i Stockholm och jag kommer att fortsätta stötta Djurgården på läktaren istället, säger hon via klubbens uttalande.

Hon hoppas få en roll inom klubben framöver.

– Tanken är att jag ska pröva på andra roller i föreningen och vara verksam inom exempelvis ungdomsfotbollen. Det skulle vara väldigt kul att fortsätta vara en del av Djurgården och kunna stötta på andra sätt.

Sportchef Jean Balawo:

– Alexandra Jonasson väljer att avsluta karriären under säsongen, vilket naturligtvis är olyckligt för oss. En bra och nyttig karaktär i laget, både på planen och i omklädningsrummet, som vi nu får klara oss utan. Alexandra har tillfört väldigt mycket och även om det har blivit lite mindre speltid i år så bidrog hon väldigt mycket till den fina placeringen förra året, som var vår bästa i Damallsvenskan sedan 2007.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt