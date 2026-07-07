Klart: Djurgårdaren lägger skorna på hyllan

Alexandra Jonasson har tagit ett beslut om framtiden.

Hon kommer lämna Djurgården och lägga skorna på hyllan.

– Det här är något jag tänkt på väldigt länge och funderat igenom väl, så jag känner mig trygg i beslutet, säger hon via klubbens uttalande.

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Alexandra Jonasson anslöt till Djurgårdens IF inför förra säsongen och var med i fjol när Djurgården tog en historisk bra placering i damallsvenskan.

Men nu blir det inget mer. Hon har tagit ett beslut att ställa skorna på hyllan.

– Det här är något jag tänkt på väldigt länge och funderat igenom väl, så jag känner mig trygg i beslutet. Jag är taggad på ett nytt kapitel i livet och vill testa något annat. Men tanken är ändå att stanna i Stockholm och jag kommer att fortsätta stötta Djurgården på läktaren istället, säger hon via klubbens uttalande.

Hon hoppas få en roll inom klubben framöver.

– Tanken är att jag ska pröva på andra roller i föreningen och vara verksam inom exempelvis ungdomsfotbollen. Det skulle vara väldigt kul att fortsätta vara en del av Djurgården och kunna stötta på andra sätt.

Sportchef Jean Balawo:

– Alexandra Jonasson väljer att avsluta karriären under säsongen, vilket naturligtvis är olyckligt för oss. En bra och nyttig karaktär i laget, både på planen och i omklädningsrummet, som vi nu får klara oss utan. Alexandra har tillfört väldigt mycket och även om det har blivit lite mindre speltid i år så bidrog hon väldigt mycket till den fina placeringen förra året, som var vår bästa i Damallsvenskan sedan 2007.