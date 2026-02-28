Klart: Dortmund-ikonen förlänger med MLS-klubben

För ett och ett halvt år sedan lämnade han Dortmund efter tolv år i den tyska gigantklubben.

Nu har Marco Reus förlängt sitt kontrakt med Los Angeles Galaxy.

Det meddelar MLS-klubben på sin hemsida.

Foto: Alamy

Mellan 2012 och 2024 spelade Marco Reus, 36, för Borussia Dortmund och gjorde hela 429 matcher.

Under sommaren för ett och ett halvt år sedan lämnade den tyske mittfältaren gigantklubben för en flytt till MLS och Los Angeles Galaxy.

Då skrev han på ett kontrakt som sträckte sig över 2026, men redan nu står det klart att Reus kommer att bli Los Angeles trogen fram till slutet av 2027.

– Marco för med sig enastående kvalitet, erfarenhet och ledarskap till vår grupp, säger sportchefen Will Kuntz i ett uttalande.

Under sin tid i Los Angeles Galaxy har Marco Reus spelat 42 matcher i vilka det har blivit 9 mål 13 assist.