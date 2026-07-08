Klart: Dragusin lånas ut av Spurs

Radu Dragusin lånas ut av Tottenham Hotspur.

24-åringen ansluter till Fiorentina.

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Radu Dragusin lämnar Tottenham Hotspur. Den rumänske försvararen lånas ut till Fiorentina i Serie A.

Avtalet inkluderar en köpobligation, vilket innebär att Dragusin måste köpas loss om vissa prestationsbaserade kriterier uppnås.

Dragusin anslöt till Spurs 2024 och noteras för totalt 48 framträdanden. Hans grundläggande kontrakt sträcker sig till 2030.