Klart: Duo lämnar Piteå – ny målvakt ansluter

Lauren Brzykcy och Emily Gray lämnar Piteå IF för nya äventyr.

Samtidigt presenterar klubben sin nya målvakt, Elza Renāte Strazdiņa.

Foto: Bildbyrån

Piteå IF meddelar att målvakten Lauren Brzykcy och Emily Gray lämnar klubben. Lauren Brzykcy anslöt till Piteå IF från Vittsjö inför denna säsongen. Efter en bra insats i mål står det nu klart att Lauren Brzykcy lämnar för spel i Bristol City.

Emily Gray var utlånad från NWSL-klubben Utah Royals under säsongen men nu återvänder hon till den amerikanska klubben.

Samtidigt som klubben meddelar att duon lämnar så presenteras även en ersättare till Lauren Brzykcy. Målvakten Elza Renāte Strazdiņa är klar för Piteå. Hon kommer senast från spel i Riga där hon var första valet under säsongen.

– Elza är en exceptionellt spännande målvakt. Att redan vid 18 års ålder vara ordinarie i både klubb och landslag säger mycket om hennes nivå och mentalitet. Hon visade under träningarna i november att hon redan håller en mycket hög standard, både tekniskt och mentalt. Vi ser henne som en målvakt som kan bidra direkt samtidigt som hon har en enorm utvecklingspotential, säger sportchef James Burgin via klubbens uttalande.