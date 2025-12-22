Klart: Dyrestam förlänger med Örgryte

Örgryt IS säkrar upp inför allsvenskan.

Mittbacken Mikael Dyrestam förlänger till och med 2027.

– Jag är stolt över att fortsätta resan med ÖIS, säger han i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Örgryte IS säkrade allsvenskt kontrakt efter kvalet mot IFK Norrköping. Nu meddelar klubben att de säkrar upp en spelare.

Det är mittbacken Mikael Dyrestam som förlänger sitt avtal till och med 2027.

– Jag är stolt över att fortsätta resan med ÖIS. Vi har något starkt på gång och jag ser verkligen fram emot de kommande säsongerna tillsammans, säger han i ett uttalande på klubbens hemsida.

Sportchefen Pontus Farnerud:

– Mikael har varit och är väldigt betydelsefull för ÖIS. Sedan han kom till ÖIS har han tagit ett stort ansvar både på och utanför plan. Det känns väldigt bra att förlänga Mikaels avtal, att vi tillsammans vill att ÖIS ska fortsätta utvecklas och att Mikael verkligen vill vara och kommer att vara en viktig del i vägen framåt.

Mikael Dyrestam anslöt till Öis inför säsongen 2024 och noteras för 50 tävlingsmatcher i klubben.