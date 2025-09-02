Klart: Ederson lämnar Manchester City
Manchester City bekräftar avsked.
Målvakten Ederson lämnar PL-klubben.
Karriären fortsätter i turkiska Fenerbahce.
Under tisdagen bekräftar Manchester City att målvakten Ederson lämnar. 32-åringen fortsätter karriären i turkiska Fenerbahce.
Enligt transferexperten Fabrizio Romano landar affären på 13-14 miljoner euro (drygt 144-155 miljoner kronor).
Den här säsongen har Ederson inte gjort några matcher i Premier League då nyförvärvet James Trafford tagit hans plats.
Totalt blev det 372 matcher i Manchester City för Ederson.
