Manchester City bekräftar avsked.

Målvakten Ederson lämnar PL-klubben.

Karriären fortsätter i turkiska Fenerbahce.

Foto: Bildbyrån

Under tisdagen bekräftar Manchester City att målvakten Ederson lämnar. 32-åringen fortsätter karriären i turkiska Fenerbahce.

Enligt transferexperten Fabrizio Romano landar affären på 13-14 miljoner euro (drygt 144-155 miljoner kronor).

Den här säsongen har Ederson inte gjort några matcher i Premier League då nyförvärvet James Trafford tagit hans plats.

Totalt blev det 372 matcher i Manchester City för Ederson.