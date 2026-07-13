Klart: Elfsborg lånar ut Gottfrid Rapp

Gottfrid Rapp, 20, lämnar Elfsborg.

Talangen lånas ut till norska Stabæk över resten av säsongen.

– Detta känns som en bra lösning, säger han.

Gottfrid Rapp. Foto: Bildbyrån

Den 20-åriga ytterspringaren Gottfrid Rapp har haft svårt att få speltid i Elfsborg. Nu lämnar talangen Boråsklubben på tillfällig basis.

Han är klar för ett lån till norska Stabæk och kommer att tillbringa resterande del av säsongen i den norska andraligan.

– Detta känns som en bra lösning för mig nu då jag behöver mer kontinuerlig speltid för att fortsätta utvecklas. Jag hoppas att mina chanser till det ökar i Stabaeck och önskar grabbarna i laget lycka till under hösten, säger Rapp i ett uttalande.

IF Elfsborg är överens med norska Stabæk om ett lån för Gottfrid Rapp över resten av säsongen 2026.



Lycka till, Gotte!



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____#vitillsammans #elfsborg #borås pic.twitter.com/Cs6ERPD9Hd — IF Elfsborg (@IFElfsborg1904) July 13, 2026

– Det har funnits ett flertal alternativ för Gottfrid och nu har vi ihop enats om att norska Stabaeck är rätt klubb att bli utlånad till, för att komma tillbaka inför säsongen 2027 med nyttig erfarenhet, säger klubbchefen Stefan Andreasson.

I Stabæk blir Gottfrid Rapp lagkamrat med bland annat svensk-gambiern Alagie Sanyang.