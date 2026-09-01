Klart: Elfsborg lånar ut Ihler

Elfsborg lånar ut Frederik Ihler.

Han lånas ut till nederländska FC Volendam.

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Nu lämnar Frederik Ihler Elfsborg – åtminstone tillfälligt.

Elfsborg meddelar på tisdagen att 23-åringen lånas ut till nederländska FC Volendam. Låneavtalet sträcker sig till sommaren 2027 och innehåller en köpoption.

– Det känns bra och jag tror att det här blir en bra lösning för både mig och Elfsborg. Jag önskar laget ett stort lycka till och hoppas att de kan avsluta säsongen på bästa sätt, säger Ihler till Elfsborgs hemsida.

Elfsborgs klubbchef Stefan Andreasson förklarar beslutet:

– Frederik behöver mer speltid för sin utveckling just nu än vad vi kan erbjuda. Därför har vi varit överens om att lyssna på alternativ som kan dyka upp i det här fönstret.

– Överenskommelsen med FC Volendam är ett lån till sommaren 2027 med en fastställd köpoption, då vi tror att detta blir en bra lösning för samtliga parter.

Ihler har totalt gjort tio mål och två assist på 47 matcher för Elfsborg.