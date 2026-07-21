Klart: Elfsborg lånar ut Ludvig Richtnér

Ludvig Richtnér lånas ut från IF Elfsborg.

Han kommer spendera hösten i IFK Mariehamn.

– Med tanke på konkurrenssituationen ser vi utlåningen som en bra lösning för samtliga parter, säger manager Björn Hamberg på Elfsborgs hemsida.

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IF Elfsborg lånar ut Ludvig Richtnér till IFK Mariehamn. Klubbarna har kommit överens om ett låneavtal som sträcker sig över resten av säsongen.

– Med tanke på konkurrenssituationen ser vi utlåningen som en bra lösning för samtliga parter. Den ger förhoppningsvis Ludvig goda möjligheter till mer kontinuerlig speltid och fortsatt utveckling, säger manager Björn Hamberg på Elfsborgs hemsida.

Även Richtnér ser positivt på flytten.

– Efter otur med skador i vår känns det här som en bra lösning med förhoppningsvis mer regelbunden speltid. Jag önskar grabbarna all lycka under säsongen.

Den 21-årige ytterbacken var även utlånad förra säsongen, då till Örebro SK. Hittills har han spelat åtta allsvenska matcher för Elfsborg.