Klart: Elfsborg lånar ut Richtnér till Örebro SK

Ludvig Richtnér har gjort sitt i Elfsborg – för nu.

Under onsdagen står det klart att 20-åringen lånas ut till Örebro SK.

– För min del har det blivit lite mindre speltid den senaste tiden i Elfsborg och jag hoppas kunna få mer av det här, säger han till sin nya klubb.

Efter att ha kommit upp i Elfsborgs A-lag under fjolåret har Ludvig Richtnér fått prova på spel i både allsvenskan, Europa League och svenska cupen.

Nu står det dock klart att han får testa på en ny liga under resten av säsongen. Det handlar om Örebro SK i superettan som lånar in 20-åringen, vilket man kommunicerar via sin hemsida.

– Det känns bra att vara här och ska bli spännande att sätta i gång direkt. Jag är en snabb och hårt arbetande spelare som har stor vinnarskalle och som inte gillar att förlora. För min del har det blivit lite mindre speltid den senaste tiden i Elfsborg och jag hoppas kunna få mer av det här. Samtidigt vill jag bidra med så mycket som möjligt till att vi plockar många poäng och får en bra höst, säger Ludvig Richtnér till sin nya klubb.

ÖSK:s sportchef Enes Ahmetovic:

– I Ludvig får vi in en spelare med en god portion speed och power i steget. Det är en spelare som kan operera längs hela höger kanten och det är en karaktär som är redo att jobba stenhårt för att hjälpa laget. Det ska bli spännande att se honom i svartvitt under hösten, säger Ahmetovic i ett uttalande.

Örebro SK befinner sig på en nästjumboplats i superettan med fyra inspelade poäng.

Välkommen Ludvig Richtner! 🤝 🔗 Ludvig lånas in från IF Elfsborg, läs mer på https://t.co/lbxHgP5cx2 pic.twitter.com/JulqhKReb8 — ÖSK Fotboll (@oskfotboll) July 16, 2025