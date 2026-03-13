Klart: Elfsborg säkrar upp mittback
Mittbacken Rufai Mohammed förlänger med Elfsborg. Han skriver ett kontrakt fram till 2029.
– Jag är väldigt glad! Jag känner att förra säsongen i Värnamo gav mig viktig erfarenhet från Allsvenskan, så nu är jag redo att konkurrera på allvar i Elfsborg. Jag ska jobba hårt och bevisa att jag förtjänar att vara här, säger mittbacken via klubbens uttalande.
Klubbchef Stefan Andreasson:
– Efter sin ankomst från Inter Allies våren 2024 så tog Rufai direkt stora steg i sin utveckling under sitt första år i vår A-trupp. Sedan blev utlåningen till IFK Värnamo precis som vi önskade med kontinuerlig speltid, samt fortsatt utveckling som gör att han nu är redo att konkurrera på riktigt hos oss 2026.
