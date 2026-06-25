Klart: Elfsborg värvar FCK-målvakt

IF Elfsborg värvar ny målvakt.

Theo Sander, 21, ansluter från FC Köpenhamn.

– Nu ser jag fram emot att träffa grabbarna och spela fotboll, säger han i ett uttalande.

Foto: Alamy

IF Elfsborg har varit på jakt efter en ny burväktare. Under onsdagen har Boråsklubben presenterat Theo Sander. Den 21-årige burväktaren ansluter från danska FC Köpenhamn.

Kontraktet är skrivet över fyra år.

– Jag ser fram emot att komma i gång. Jag har hört mycket gott om klubben så nu ser jag fram emot att träffa grabbarna och spela fotboll, säger Sander i ett uttalande.

Managern Björn Hamberg:

– Jag vill välkomna Theo till Borås och IF Elfsborg. Han har visat en stor vilja att fortsätta sin fotbollsresa i IF Elfsborg och vi är glada att han nu är på plats.