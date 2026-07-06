Klart: Elfsborg värvar Jensen

Elfsborg meddelar värvning.

Alexander Jensen är klar för Boråsklubben.

– Jag ser mycket fram emot att spela för Elfsborg, säger han via klubbens uttalande.

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Elfsborg meddelar under måndagseftermiddagen att man värvar Alexander Jensen. Han kommer senast från skotska Aberdeen men har även spelat i BP.

– Jag ser mycket fram emot att spela för Elfsborg. Vi delar ambitionen om att vara med och utmana i toppen av ligan, så det är ett perfekt steg för mig, säger Jensen via klubbens uttalande.

Elfsborgs manager Björn Hamberg:

– Vi är väldigt glada över att välkomna Alexander Jensen till IF Elfsborg. Med sina egenskaper och drivkraft kommer Alexander bidra till en ökad konkurrens och ytterligare kvaliteter på plan till vår trupp.

Kontraktet sträcker sig till sommaren 2030 och han ansluter senare i juli.