Klart: Ellen Andersson återvänder till BP

IK Uppsala säljer ännu en spelare.

Mittbacken Ellen Andersson ät klar för BP.

– Det känns jättekul att vara tillbaka. BP är en fin och bra klubb och spelar en väldigt rolig fotboll, säger hon via klubbens uttalande.

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Mittbacken Ellen Andersson lämnar IK Uppsala för att återigen prova lyckan i Brommapojkarna. Hon spelade där som ungdom men får nu återvända med mer erfarenhet i ryggsäcken.

– Jag spelade i BP:s ungdomsverksamhet i F02 under 2015 och 2016, så jag var här i två år. Det känns jättekul att vara tillbaka. BP är en fin och bra klubb och spelar en väldigt rolig fotboll. Jag trivdes väldigt bra här när jag var yngre, så jag tror att jag kommer trivas jättebra nu också. Jag är en framåtlutad försvarsspelare som gillar att ha mycket boll. Jag tycker att jag är duktig i passningsspelet, både det långa och det korta, säger Ellen Andersson och fortsätter:

– Mina förväntningar är att ta så mycket poäng som möjligt. Målet och ambitionen är att komma så högt upp i tabellen som möjligt. För egen del vill jag bidra med det jag kan bidra med. Jag tycker att BP spelar en väldigt rolig och driven fotboll, och jag hoppas kunna bidra till det.

Sportchef Staffan Jacobsson:

– Ellen är en spelintelligent spelare med en bra fot, både i det långa och det korta passningsspelet. Hon har en hög ambition med sin fotboll och har dessutom en bakgrund i vår flickakademi, vilket är ytterligare ett stort plus.