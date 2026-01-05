Klart: Emil Hansson till Excelsior

Emil Hansson, 27, lämnar Birmingham City.

Svensk-norrmannen är klar för nederländska Excelsior.

– Jag kommer hit med mycket hunger, säger han i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Emil Hansson hade svårt att få speltid i Birmingham City och lånades ut till Blackpool i fjol. Där blev det fortsatt svårt att bli given och lånet bröts i förtid.

Nu står det klart att Hansson lämnar England helt. Yttern skriver på för Excelsior i Nederländerna.

– Jag kommer hit med mycket hunger. Efter en period med skador ser jag det här som en möjlighet att visa upp mig själv och bli värdefull igen. Excelsior är en klubb med ett tydligt spelsätt och det passar mig bra, säger Hansson på Excelsiors hemsida.

Hansson har tidigare spelat i Nederländerna, då för Heracles Almelo, Feyenoord, RKC Waalwijk och Fortuna Sittard.