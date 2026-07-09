Klart: Emil Hansson till Zaragoza

Emil Hansson, 28, lämnar Excelsior.

Karriären fortsätter i Real Zaragoza.

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Emil Hansson tackar för sig i nederländska Excelsior. Nu flyttar svensken till Real Zaragoza som trillade ur den spanska andraligan.

Hansson väntas genomgå en läkarundersökning innan han ansluter till laget. Kontraktet är skrivet över två säsonger.

28-åringen har tidigare representerat klubbar som Birmingham, Blackpool, Heracles och Feyenoord.