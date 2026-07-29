Klart: Bea Sprung klar för ny klubb

Den förre Hammarby-spelaren Bea Sprung har hittat en ny klubb.

Hon är klar för italienska Sassuolo.

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Förra sommaren anslöt Bea Sprung till Hammarby från Rosengård. Under förra hösten fick hon en del speltid men under våren har det varit knapert med speltid.

Nu efter vårsäsongen, sålde Hammarby Bea Sprung till en ”utländsk klubb”. Nu står det klart att den klubben var Sassuolo.

U23-spelaren vann cup-guld med Hammarby och fick spela i Europa-cup.